Представители сирийской оппозиции потребовали созыва Совбеза ООН

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - С требованием о созыве Совета безопасности ООН обратилась во всемирную организацию Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), чтобы обеспечить режим прекращения огня в стране, сообщают СМИ со ссылками на собственные источники.

Коалиция оппозиции "осуждает попытки правительства Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), Ирана и их боевиков-террористов продолжить насилие и военные преступления, особенно в районе Вади Барада", - говорится в обращении оппозиционной структуры.

В районе Вади Барада, контролируемом силами оппозиции, находятся основные источники воды, питающей сирийскую столицу.

НКСРОС требует добиться незамедлительного прекращения боевых действий в соответствии с условиями перемирия.