Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ лгут, обвиняя его в нелюбви к органам разведки.

"СМИ лгут, пытаясь представить меня человеком, который выступает против "разведки", в то время как я ее большой поклонник", - написал он на своей странице в твиттере.

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2017 г.

Вслед за этим последовала аналогичная запись: "Нечестные СМИ заявляют, что я в сговоре с Джулианом Ассанжем, - это неверно. Я только изложил то, что он сказал, и люди должны сами сделать вывод о том, в чем правда".

The dishonest media likes saying that I am in Agreement with Julian Assange - wrong. I simply state what he states, it is for the people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2017 г.

Ранее Трамп процитировал Ассанжа, который опроверг заявления американской разведки о том, что Россия причастна к взлому сайтов Демократической партии США, а полученную информацию передавала WikiLeaks через третью сторону. Ассанж сказал, что сайты американской Демократической партии мог взломать и 14-летний ребенок, что и повторил Трамп.

В четверг американский конгресс заслушает двух руководителей американской разведки по вопросам участия России в хакерских атаках на США, а в пятницу шефы разведорганов доложат свои выводы относительно России Трампу.