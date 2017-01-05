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Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке

Избранный президент США посетовал, что журналисты пытаются представить его человеком, выступающим против разведки

Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ лгут, обвиняя его в нелюбви к органам разведки.

"СМИ лгут, пытаясь представить меня человеком, который выступает против "разведки", в то время как я ее большой поклонник", - написал он на своей странице в твиттере.

Вслед за этим последовала аналогичная запись: "Нечестные СМИ заявляют, что я в сговоре с Джулианом Ассанжем, - это неверно. Я только изложил то, что он сказал, и люди должны сами сделать вывод о том, в чем правда".

Ранее Трамп процитировал Ассанжа, который опроверг заявления американской разведки о том, что Россия причастна к взлому сайтов Демократической партии США, а полученную информацию передавала WikiLeaks через третью сторону. Ассанж сказал, что сайты американской Демократической партии мог взломать и 14-летний ребенок, что и повторил Трамп.

В четверг американский конгресс заслушает двух руководителей американской разведки по вопросам участия России в хакерских атаках на США, а в пятницу шефы разведорганов доложат свои выводы относительно России Трампу.

Теги: США, Дональд Трамп
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