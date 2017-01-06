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Разведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ

Госсекретарь США назвал правильными ответные меры на хакерские атаки

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили в четверг Б.Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

"Белый дом получил доклад, и президента Обаму брифингуют в настоящее время (представители разведки - ИФ)", - сказал он.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.

В свою очередь госсекретарь США Джон Керри назвал правильными принятые ответные меры на прошедшие в ходе предвыборной кампании хакерские атаки, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Россия. "Это было серьезным событием, и президент Обама отреагировал соответствующим образом", - заявил в четверг Дж.Керри.

Теги: США, Россия
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