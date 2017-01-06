В Сирии на основе С-300 и С-400 создана единая система ПВО

Москва. 6 января. INTERFAX.RU -В Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов на суше и на море сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".

"Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море", - подчеркнул командующий.

Он добавил, что отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома.

Задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены, считает Картаполов. Он отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны.