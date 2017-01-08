СМИ сообщили о новых ударах российской и сирийской авиации по позициям ИГ

По данным арабского издания, более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам террористов в провинции Хама

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сирийская и российская авиация нанесли удары по позициям группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама в Сирии, сообщает в воскресенье арабское издание "Альмасдар".

По его информации, более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам ИГ в нескольких деревнях в провинции Хама. Отмечается, что было уничтожено большое число террористов и несколько бронированных автомобилей ИГ. Особо крупные потери ИГ понесли в населенном пункте Укайрбат.

Россия осенью 2015 года направила авиацию для борьбы с террористами в Сирии по просьбе руководства этой страны. В российском руководстве уточнили, что предполагается только воздушная операция.

6 января начальник генерального штаба вооруженных сил республики Али Айюб заявил, что поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии.

"Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии", - сказал Айюб в ходе видеосвязи с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

По его словам, твердая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи вооруженным силам Сирии создает прочную основу для продолжения борьбы с оставшимися в Сирии террористическими группировками.