Отправка рейсов из аэропорта Форт-Лодердейла в США приостановлена из-за стрельбы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Все вылеты из аэропорта американского города Форт-Лодердейла (штат Флорида), где ранее в пятницу произошла стрельба, отменены в соответствии с распоряжением Федерального авиационного управления США, сообщил телеканал Fox News.

Из здания терминала проведена эвакуация пассажиров.

По поступающим с места события данным, жертвами стрельбы стали не менее пяти человек. Еще восемь человек госпитализированы с ранениями. Полиция сообщила, что один человек задержан в связи со случившимся.