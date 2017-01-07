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Савченко намерена обнародовать списки украинских военнопленных

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко планирует в ближайшее время предать гласности списки военнопленных и пропавших без вести в Донбассе.

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями России и лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными.

Теги: Украина, Надежда Савченко
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