Российское исследовательское судно вышло в море после четырехлетнего ремонта в Китае

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российское научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров" вышло из китайского порта Тяньцзинь после затянувшегося на четыре года ремонта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).

"В китайском порту Тяньцзинь завершился ремонт научно-исследовательского судна "Академик Борис Петров". 5 января корабль с командой ученых на борту отправился в научный рейс. Экспедиция, которая пройдет в Индийском океане, является уникальной", - говорится в сообщении, поступившем в агентство в понедельник.

Ученые планируют провести геофизические работы на Восточном Индоокеанском хребте. В Институте океанологии имени Ширшвова РАН, за которым закреплено научное судно, отмечают, что для российских ученых исследования в Индийском океане очень важны, поскольку российские геофизики давно не работали в этом регионе и не получали новых результатов. Кроме того, экипаж проведет гидрофизические и экологические исследования в Индийском океане.

Российское научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров" оказалось в центре скандала в 2015 году наряду с другим научным судном - "Академик Николай Страхов". Оба судна стояли в зарубежных портах "на приколе" без финансирования, необходимого на ремонт и стоянку. Трудности с деньгами возникли на фоне переподчинения институтов Российской академии наук Федеральному агентству научных организаций в рамках масштабной реформы науки в РФ.

Уладить ситуацию с научными судами удалось после вмешательства правительства РФ. В результате экс-судовладелец - Институт геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ) - в 2015 году выплатил китайскому порту свыше $400 тыс. долга за стоянку "Академика Бориса Петрова", затем судно было передано от ГЕОХИ другому НИИ - Институту океанологии Ширшова. В дальнейшем специалисты института курировали ремонт на верфи в Тяньцзине.

Второе судно, "Академик Николай Страхов", было отремонтировано на верфи в Шри-Ланке еще в декабре 2015 года и к концу января 2016 года вернулось в порт приписки Калининград, по пути в Россию проведя ряд исследований. Ремонт "Николая Страхова", как сообщали тогда в пресс-службе ФАНО, обошелся в $570 тыс.

Ранее сообщалось, что ФАНО России планирует создать специальную структуру, которая будет отвечать за ремонт и безопасность эксплуатации научного флота. Между тем, общий объем финансирования морских научных исследований в России в 2016 году был запланирован на уровне порядка 900 млн рублей, сообщали в ФАНО.