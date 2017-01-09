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Минфин США расширил "список Магнитского"

В список попали пять граждан России, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина

Минфин США расширил "список Магнитского"
Глава СКР Александр Бастрыкин
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и еще четыре российских гражданина внесены Министерством финансов США в понедельник в санкционный "список Магнитского".

Согласно обновленному списку, размещенному на сайте министерства, под санкции в рамках так называемого "Закона имени Магнитского" попали еще пять граждан РФ - Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.

Между тем, в распространенном заявлении официального представителя госдепартамента США Джона Кирби сообщается, что в настоящее время список включает в себя 44 человека. "Лица из данного списка не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США. (...) Блокируются все активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США или контролируемые гражданами США, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с ними", - подчеркивается в сообщении.

В марте 2013 года , когда фамилия Бастрыкина называлась среди потенциальных фигурантов санкционного списка.

Председатель СКР уже высказался по этому поводу. Тогда он заявил, что ему "окажут честь", если включат в "список Магнитского". По словам Бастрыкина, возможные санкции связаны с возбужденными СКР уголовными делами в отношении американских граждан по фактам гибели в США российских детей. Кроме того он подчеркнул, что СКР не вел "дело Магнитского", он расследовал обстоятельства его смерти. И это дело было доведено до суда.

21 января 2016 года в Лондоне был обнародован доклад судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следовало, что в Великобритании виновниками гибели Александра Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и ныне депутата Госдумы Андрея Лугового, которые встречались с ним за три недели до смерти.

Позднее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет реагировать на доклад о "делу Литвиненко" и давать юридическую оценку озвученным в нем предположениям, поскольку они не официальные и не представляют ценности. Разбирательство по делу о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь Оуэн.

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