Венесуэльский верховный суд отклонил "импичмент" президента Мадуро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал TeleSur.

"Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за "свержение" Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что верховный суд также указал на то, что законодательный орган не имеет полномочия принимать решения, выходящие за рамки конституции.

Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.