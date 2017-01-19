Путин стал лауреатом премии Уго Чавеса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии Уго Чавеса президенту России Владимиру Путину, сообщила в четверг El Nacional .

Мадуро рассказал о присуждении в среду на пресс-конференции во дворце Мирафлорес. Он назвал Путина одним из лидеров многополярного мира и заявил, что Венесуэла многому у него учится. Президент Венесуэлы отметил "стратегическое видение мира" Владимира Путина.

В ближайшее время Мадуро рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.