Российский посол будет присутствовать на инаугурации Трампа

Инцидент произошел в Персидском заливе после того как, по словам моряков США, иранцы стали опасно сближаться с кораблем, проигнорировав попытку установить с ними радиоконтакт Подробнее

Американские спецслужбы заявляли о доказательствах причастности высших властей России к хакерским атакам Подробнее

В список попали пять граждан России, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина Подробнее

9 января 15:00

Сумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналиста

По данным прокуратуры Нидерландов, в сумке могут быть и человеческие останки Подробнее

9 января 14:39

Первые американские танки прибыли в Польшу

В Германии ждут отправки по железной дороге еще сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техники Подробнее

9 января 11:19

Дамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане

Башар Асад не исключил, что на переговорах в Казахстане будет поднят вопрос о референдуме по вопросу изменения конституции Сирии Подробнее

9 января 10:38

Трампа не удивила критика в его адрес на вручении "Золотых глобусов"