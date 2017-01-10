Российский посол будет присутствовать на инаугурации Трампа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Посол России в США Сергей Кисляк приглашен на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.
"В соответствии с практикой и протокольными правилами на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение посла России Кисляка на данное мероприятие. И посол будет в нем участвовать", - отметил Лахонин.
Церемония инаугурации президента США состоится 20 января 2017 года.