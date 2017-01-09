Ассанж указал США на отсутствие доказательств против РФ в докладе по хакерам

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доклад спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы лишен доказательной базы и служит политическим целям, заявил в понедельник основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Как констатировал Ассанж во время онлайн-трансляции, улик против России в докладе нет.

Ассанж подчеркнул, что настоящая задача доклада и текущей деятельности администрации уходящего со своего поста Барака Обамы - компрометация избранного президента Дональда Трампа.

В частности, Ассанж привел пример того, что согласно докладу российские хакеры начали оказывать противодействие Демократической партии США еще в 2015 году, когда в США никто не считал Трампа серьезным кандидатом.

Кроме этого, Ассанж повторил, что информаторы WikiLeaks по выборам США не имели отношения к какому-либо государству.

По мнению основателя WikiLeaks победа Трампа была связана с негативным настроем американского населения против элит США, а демократ Хиллари Клинтон проиграла из-за уверенности американских политиков в ее победе. Он добавил, что победа Трампа является дестабилизирующим фактором со своими положительными и отрицательными сторонами.

В пятницу 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

В качестве подтверждений этому в рассекреченном докладе, в частности, упоминаются деятельность канала RT и высказывания Владимира Жириновского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник 9 января в очередной раз отверг обвинения американской стороны и заявил, что обнародованный доклад подготовлен на любительском, эмоциональном уровне.