Комитет сената США в среду рассмотрит кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам сената США в среду рассмотрит кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Слушания с участием Тиллерсона начнутся в 09:15 по вашингтонскому времени (17:15 по Москве).

Если комитет поддержит его кандидатуру, последует голосование сената в полном составе. Для того, чтобы назначение было утверждено, кандидату требуется получить простое большинство голосов.

Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

После введения санкций в 2014 году корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть".

В декабре 2016 года бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа. 6 декабря Трамп провел личную встречу с Тиллерсоном в нью-йоркской Трамп Тауэр.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.