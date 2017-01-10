Савченко опубликовала списки пленных с обеих сторон конфликта в Донбассе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала в своем фейсбуке списки пленных на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

В частности, представлен список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются ДНР и ЛНР и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, запрошенном украинской стороной.

Кроме этого, она опубликовала список из 524 лиц, которых запрашивают ЛНР и ДНР.

По словам Савченко, в списках есть "две категории обмена".

Первая категория это военнопленные, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека...

Вторая категория обмена - это украинские заключенные, которые удерживаются в российских тюрьмах. Их на данное время 44 человека, написала она.

В Службе безопасности Украины ранее заявили, "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".