К забастовкам в Великобритании присоединились железнодорожники

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Жители Великобритании и туристы во вторник столкнулись с транспортными проблемами из-за забастовки работников железнодорожного транспорта, сообщает ​ "Би-би-си".

Так, в результате забастовки компании "Южная железная дорога" было приостановлено движение поездов между югом Англии и Лондоном. Акции протеста железнодорожников затронула сотни тысяч человек, которые не смогли добраться во вторник на работу в Лондон. Сотрудники компании продолжат забастовку в среду.

Ранее сообщалось, что бортпроводники British Airways начали забастовку. Авиакомпания была вынуждена отменить десятки авиарейсов из международного аэропорта Хитроу, однако руководство обещает, что в итоге все пассажиры все равно смогут отправиться в путь. Стартовавшая во вторник забастовка продлится два дня, в ней принимают участие несколько тысяч сотрудников авиакомпании.

Накануне забастовку провели сотрудники лондонского метро, в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.