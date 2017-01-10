Число погибших в двойном теракте в Кабуле выросло до 22

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 22 человека погибли в результате двух мощных взрывов, которые произошли в Кабуле, сообщает Associated Press со ссылкой на данные министерства внутренних дел Афганистана.

Еще 43 человека были ранены.

Взрывы произошли в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине афганской столицы. В этом районе находятся здания управления безопасности, парламент страны, министерства внутренних и иностранных дел, а также посольство России.

Сначала себя подорвал террорист-смертник, через несколько секунд взорвалась находившаяся там же машина.

Пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Алексей Косарев сообщил, что среди сотрудников дипмиссии никто не пострадал, данных о пострадавших гражданах РФ также нет.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за двойной теракт.

Ранее во вторник 10 января взрыв произошел в афганской провинции Гильмен. В результате самоподрыва террориста погибли семь человек. Рядом с местом происшествия был найден автомобиль со взрывчаткой.

За эту атаку никто пока ответственности на себя не взял.