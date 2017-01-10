ЕСПЧ принял к производству жалобу фигуранта "болотного дела" Панфилова

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Страсбургский суд коммуницировал жалобу на арест страдающего психическим заболеванием жителя Астрахани Максима Панфилова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года.

"ЕСПЧ принял к производству жалобу Максима Панфилова на арест", - сообщил адвокат фигуранта Сергей Панченко во вторник "Интерфаксу".

В настоящее время уголовное дело в отношении Панфилова передано в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу. Арест обвиняемого продлен до 14 июня.

Суть обвинения

Панфилов был опознан по видеозаписи событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, на которой он якобы срывает шлем с сотрудника московского ОМОНа. Фигурант утверждает, что был на Болотной площади 6 мая 2012 года, но не участвовал в массовых беспорядках и не причинил вреда полицейскому.

Молодому человеку предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Басманный суд Москвы 8 апреля отправил Панфилова под арест. Тогда адвокаты фигуранта сообщили, что он страдает врожденным генетическим расстройством нервной системы (синдром Туретта) и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Протесты на Болотной

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 212 (призывы к массовым беспорядкам) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Фигурантами "болотного дела" стали более 30 человек.

Басманный суд Москвы 31 октября перевел Панфилова в психиатрическую больницу, которая находится на территории СИЗО "Бутырка". Защита обжаловала данное решение, но Мосгорсуд оставил его без изменения.

Панченко сообщил, что комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Панфилова по совокупности его заболеваний невменяемым, и материалы в отношении фигуранта будут направлены в суд для вынесения решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Срок следствия по делу последний раз был продлен до 10 мая 2017 года.