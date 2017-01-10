Глава Нацразведки США назвал целью предполагаемых кибератак РФ дискредитацию Клинтон

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цель хакерских действий из России состояла в том, чтобы дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и чтобы лишить ее возможности стать президентом США. Такое мнение, выступая во вторник перед конгрессменами, выразил глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер.

По его мнению, хакеры таким образом пытались не допустить проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Клеппер вновь отказался сообщать о том, какие источники использовались при подготовке доклада о так называемых хакерских атаках из России, сославшись на высокую степень секретности информации спецслужб. Он лишь пояснил, что авторы доклада - разведчики-профессионалы, не принадлежащие ни к одной партии.

Как заявил Клеппер, его 53-летний опыт работы в разведке позволяет ему убедиться, что содержащиеся в докладе сведения дают уверенность в том, что сделанные выводы правильны.