Помощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп признает определенную роль неких российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.
"Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией", - заявил Прибус в интервью телеканалу Fox News.
По словам Прибуса, Трамп "вполне может принять меры против России", несмотря на то, что в публичных заявлениях он говорит, что намерен улучшить отношения с Россией.
При этом Прибус подчеркнул, что Демократическая партия сама несет определенную ответственность за то, что их письма оказались в руках хакеров.
"Они были недостаточно защищены, им не хватало опыта. Они сами пустили иностранные правительства в свою систему", - заявил он.
Сам Дональд Трамп ранее уже выражал свой скептицизм по поводу выводов американской разведки, заявляя, что спецслужбы не представили твердых улик и пытаются обесценить его победу на президентских выборах.
В пятницу 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".
Российская сторона неоднократно заявляла, что РФ не предпринимала никаких попыток повлиять на исход выборов в США.