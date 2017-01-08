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Помощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках

По словам Райнса Прибуса, избранный президент США принимает выводы разведки о роли неких российских структур в ходе выборов

Помощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках
Избранный президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп признает определенную роль неких российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

"Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией", - заявил Прибус в интервью телеканалу Fox News.

По словам Прибуса, Трамп "вполне может принять меры против России", несмотря на то, что в публичных заявлениях он говорит, что намерен улучшить отношения с Россией.

При этом Прибус подчеркнул, что Демократическая партия сама несет определенную ответственность за то, что их письма оказались в руках хакеров.

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"Они были недостаточно защищены, им не хватало опыта. Они сами пустили иностранные правительства в свою систему", - заявил он.

Сам Дональд Трамп ранее уже выражал свой скептицизм по поводу выводов американской разведки, заявляя, что спецслужбы не представили твердых улик и пытаются обесценить его победу на президентских выборах.

В пятницу 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

Российская сторона неоднократно заявляла, что РФ не предпринимала никаких попыток повлиять на исход выборов в США.

Теги: США, Дональд Трамп
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