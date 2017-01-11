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Чуркин обвинил США в использовании СБ ООН для поиска виновников своих провалов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Площадка Совета Безопасности ООН, помимо прочего, используется уходящей администрацией президента США Барака Обамы для поиска виновных в своих провалах во внешней и внутренней политике, заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Уходящая администрация Обамы отчаянно ищет виновных в своих провалах как во внешней политике, так и во внутренней. Вызывает сожаление, что и площадка Совета Безопасности ООН используется для этого безнадежного занятия", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по предотвращению конфликтов и сохранению мира.

Постпред обратил внимание на то, что США "выборочно цитируют историю".

"Говоря о суверенитете, нельзя не упомянуть, что именно его грубое нарушение Соединенными Штатами и привело к тяжелейшему положению в целом ряде регионов мира, с которым нам сейчас приходится иметь дело", - заявил Чуркин.

Он напомнил, что "вторжение США в Ирак не только дестабилизировало Ближний Восток, но и породило ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ - ИФ), грубое нарушение суверенитета Сирии привело к дальнейшему расползанию террористической угрозы".

В этом контексте Чуркин упомянул также Ливию, Южный Судан и Украину. "Устремившиеся в Европу потоки беженцев из Сирии и Ливии - это прямое следствие авантюристической политики Вашингтона (. . .) Кризис на Украине не случился бы, если бы Соединенные Штаты и их союзники не стали диктовать Киеву, какие соглашения ему подписывать и когда", - отметил российский дипломат.

Чуркин в своем выступлении высоко оценил заявление нового генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что 2017 год должен стать годом мира.

Теги: Виталий Чуркин, Совбез ООН, США
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