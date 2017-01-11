WikiLeaks назвала неправдоподобной публикацию о компромате на Трампа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Опубликованный в СМИ документ, содержащий информацию о возможном компромате "российских агентов" на избранного президента США Дональда Трампа, неправдоподобен, считает организация WikiLeaks.

"35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится во вторник в твиттере организации. (Следует отметить, что портал не называл текст "докладом разведки" - он считает его источником этого доклада).

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.

Записки, якобы составленные бывшим сотрудником британской разведки, содержат сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спецслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Трампа в Москве российские спецслужбы якобы собирали на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивали президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп якобы приглашал проституток.

Трамп назвал статью лживой. "Сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами в своем твиттере, а позже приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.