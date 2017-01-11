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В Японии начали готовить закон об отречении императора от престола

Действующая конституция страны не предусматривает такой возможности

В Японии начали готовить закон об отречении императора от престола
Император Японии Акихито
Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство Японии готовит законопроект, предусматривающий, что император Акихито 1 января 2019 года сможет отречься от престола в пользу его старшего сына Нарухито, сообщает в среду газета "Санкэй симбун".

Принятие законопроекта ожидается в начале мая 2017 года, после обсуждения в комиссии экспертов и обеими палатами парламента. Действующая конституция Японии не предусматривает возможность отречения императора от престола при жизни.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос о возможном отречении императора Японии Акихито требует тщательной проработки с привлечением различных экспертов.

В начале августа 2016 года японские СМИ обнародовали выступление императора Акихито, в котором он заявил, что ему становится все труднее выполнять свои обязанности из-за почтенного возраста.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года. Официально Акихито признается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В 1959 году будущий император женился на дочери президента крупной мукомольной компании Митико Седа, что стало прецедентом для императорской семьи, так как мужчины ранее выбирали жен исключительно из аристократических семей. В 1986 году император Японии был избран почетным членом Лондонского Линеевского общества - международного сообщества, занимающегося естествознанием.

В настоящее время Акихито считается единственным правящим в мире императором.

Теги: Япония, Акихито, Нарухито
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