Тиллерсон заявил о возможности признания присоединения Крыма к РФ при согласии народа Украины

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это (вхождение Крыма в состав России - ИФ), если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", - сказал он, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате. "Без этого мы никогда признаем этого" - добавил он.

Ранее Тиллерсон заявил, что Россия не имела законных прав на возвращение Крыма в свой состав, отметив, что это был захват территории. По мнению кандидата, США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Москву к дальнейшей активности на востоке Украины.