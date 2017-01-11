Тиллерсон высказался за расширение информационного вещания США на Россию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон высказался за расширение использования, как традиционных СМИ, так и возможностей интернета для того, чтобы доносить до граждан России позицию США по происходящим событиям.

"Использование возможности общения с народом России через механизмы, успешные в прошлом такие как Радио Свобода/Свободная Европа, а также распространение информации через интернет для того, чтобы у них (у людей в России - ИФ) была альтернатива находящихся под контролем московских СМИ в том, что касается сообщений о происходящем - важный путь для того, чтобы, по меньшей мере, начать информировать российский народ о реалиях", - сказал Рекс Тиллерсон.