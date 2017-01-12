Тиллерсон выступил за вето на размораживание отношений США с Кубой

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Новая администрация США будет пересматривать вопрос об отношениях с Кубой, и до завершения этого пересмотра на любые законы о размораживании американо-кубинских отношений должно быть наложено вето, считает претендент на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

"Я бы поддержал введение вето, потому что я не думаю, что мы хотим изменить текущее состояние вещей до тех пор, пока этот обзор не будет завершен", - сказал Тиллерсон в среду на слушаниях в сенате, на которых рассматривается его кандидатура.

Он уточнил, что имеет в виду, в частности, отмену торгового эмбарго с Кубой, поездки граждан.

Помимо этого, по словам Тиллерсона, следует "внимательно изучить" основания, по которым Куба была исключена из списка стран, спонсирующих терроризм.