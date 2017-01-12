В мире Военная операция России в Сирии

Минобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в Сирии

В ведомстве пояснили, что четыре Су-25, о которых сообщил канал Fox News, были переброшены в эту страну в рамках плановой ротации

Минобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в Сирии
Авиагруппа ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Фото: ТАСС, Александр Елистратов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения западных СМИ о том, что РФ увеличивает военное присутствие в Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ оборонное ведомство, напротив, занимается сокращением группировки российских войск в Сирии. В связи с этим он назвал сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

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По словам Конашенкова, четыре штурмовика Су-25, о прибытии которых сообщали западные журналисты, вошли в состав российской авиагруппы в Сирии в рамках плановой ротации. Они оборудованы современными навигационными системами и прицельными комплексами.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в руководстве Пентагона сообщил, что на прошлой неделе РФ отправила на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре штурмовика Су-25. Один из источников уточнил, что самолеты проводили дозаправку в Иране.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в конце декабря 2016 года о намерении сократить российскую группировку в Сирии. Однако, по словам одного из собеседников Fox News, "нет никаких свидетельств того, что Россия выводит свои войска из Сирии".

Теги: Минобороны РФ, Сирия
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