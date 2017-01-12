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В мире Военная операция России в Сирии

Пентагон сообщил о переброске в Сирию штурмовиков Су-25

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника в руководстве Пентагона.

По их данным, на прошлой неделе РФ отправила в Сирию четыре штурмовика Су-25 на авиабазу Хмеймим. Один из источников уточнил, что самолеты проводили дозаправку в Иране.

"Они (русские - ИФ) говорят, что выводят свои войска, но мы не видим этому никакого подтверждения. В противовес этому мы наблюдаем ввод новой техники", - заявил один из собеседников канала.

В конце декабря 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская группировка войск в Сирии может быть сокращена. Он отметил, что все формирования, с которыми велись переговоры, подписали соответствующие документы.

Путин тогда же заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии, которые, по его словам, являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Перемирие в Сирии началось в полночь 30 декабря.

В сентябре 2015 года Россия отправила в Сирию 12 самолетов Су-25СМ для формирования авиационной группировки по борьбе с террористами. 14 марта президент РФ приказал начать вывод основной части российской военной группировки из Сирии, так как она в целом выполнила поставленную перед ней задачу. Он заявил, что пункты базирования российских вооруженных сил в Тартусе (морской) и Хмеймиме (авиационный) будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, с моря и воздуха.

После того, как штурмовики вернулись в РФ в марте 2016 года, на российской авиабазе Хмеймим осталась эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также истребители и вертолеты.

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Военная операция в Сирии

Российская военная операция в Сирии с привлечением сил ВКС РФ началась 30 сентября 2015 года. В тот день Совет Федерации одобрил использование российских войск в этой стране. Как пояснил глава администрации президента Сергей Иванов, речь шла исключительно о воздушной операции против боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", и ввод в страну сухопутного контингента исключался. Вскоре после этого российские военные самолеты нанесли первые удары по позициям боевиков.

Российские бомбардировщики и штурмовики, наносившие удары по объектам террористов, были расквартированы на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. В операции также была задействована дальняя авиация и корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота, наносившие удары по террористам с помощью крылатых ракет "Калибр". Охрану аэродрома осуществляют морские пехотинцы и десантники ВС РФ. Также для прикрытия российской группировки в Латакии были развернуты комплексы ПВО, в том числе ЗРС С-400. Эта операция стала первой широкомасштабной военной операцией в истории постсоветской России за пределами бывшего СССР.

Состав авиагруппы РФ в Сирии

6 фотографий
Истребитель Су-30СМШтурмовик Су-25Вертолет Ми-8Истребитель-бомбардировщик Су-34Вертолет Ми-24Бомбардировщик Су-24М
Истребитель Су-30СМ
Теги: РФ, Сирия, Пентагон
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