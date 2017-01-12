Кандидат в министры обороны США поддержал готовность Трампа сотрудничать с Россией

Однако Джеймс Мэттис признал, что сотрудничество невозможно во всех областях

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США должны пытаться наладить сотрудничество с Россией, но противодействовать ей в тех областях, где Москва действует вопреки американским интересам, заявил претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис.

"Россия решила стать стратегическим конкурентом США. Но мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные времена холодной войны, и я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сейчас", - говорится в письменных ответах Мэттиса, распространенных в сенате в четверг во время слушаний по утверждению его кандидатуры.

В то же время, подчеркнул возможный будущий шеф Пентагона, сотрудничество с Россией должно отвечать национальным целям США.

"Когда мы видим, что в каких-то областях мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять России, и защищаться, если Россия решит действовать вопреки нашим интересам", - пишет Мэттис.

Джеймс Бешеный пес Мэттис

Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря 2016 года подтвердил ранее прозвучавшую в американских СМИ информацию о том, что назначит генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны.

Мэттис начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Принимал участие в боевых действиях в рамках операции "Буря в пустыне" в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) "Несокрушимая свобода", которую США начали после терактов в США в 2001 году. Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником широко известной битвы за Фаллуджу в 2004 году.

Прозвище Бешеный пес генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам. На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.