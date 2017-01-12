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Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о разработке стратегии по противодействию России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он вместе со своими подчиненными планирует выработать проект стратегии для противостояния России на мировой арене.

"Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала", - сказал он в четверг на слушаниях в сенате США.

При этом он ушел от ответа на вопрос о расширении санкций США против России.

Мэттис так же не стал отвечать на вопрос, могут ли возможные новые кибератаки со стороны России на США иметь военные последствия.

"Решение о войнах не принимается автоматом", - сказал он на слушаниях в сенате. Как подчеркнул Мэттис, он намерен более подробно изучить этот вопрос. Кроме того, возможный новый шеф Пентагона высказался за то, чтобы разработать принципы противодействия потенциальным угрозам в киберсфере.

В то же время, Мэттис заявлял, что США должны пытаться наладить сотрудничество с Россией, но противодействовать ей в тех областях, где Москва действует вопреки американским интересам.

Джеймс Бешеный пес Мэттис

Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря 2016 года подтвердил ранее прозвучавшую в американских СМИ информацию о том, что назначит генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны.

Мэттис начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Принимал участие в боевых действиях в рамках операции "Буря в пустыне" в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) "Несокрушимая свобода", которую США начали после терактов в США в 2001 году. Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником широко известной битвы за Фаллуджу в 2004 году.

Прозвище Бешеный пес генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам. На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.

Теги: Джеймс Мэттис
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