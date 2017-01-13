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В мире Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд разрешил властям использовать изъятые у журналистов материалы по МН17

При этом часть фотографий может быть удалена представителями нидерландских властей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суд в Нидерландах постановил, что материалы о крушении в 2014 году "Боинга" под Донецком, изъятые у журналистов Стефана Бэка и Мишеля Спеккерса по приезду последнего с места трагедии в Амстердам, могут быть использованы в интересах следствия, а часть из них может быть удалена, сообщил в фейсбуке сам Бэк.

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Таким образом суд подтвердил, что конфискация фото обломков разбившегося судна и доказательств задержания журналиста в аэропорту была законной. По словам Бэка, власти хотят удалить часть фото (касательно задержания), а с части снять копии.

По словам журналиста, они с коллегой с этим не согласны и сделают следственным органам встречное предложение, а если те не согласятся, будут обжаловать решение. Так, они собираются требовать, чтобы ни одна из сделанных ими фотографий не была удалена, но согласны предоставить следствию снимки при условии, что право определить, что должно быть передано для расследования, останется за Спеккерсом.

Как сообщало голландское издание Nltimes, Спеккерс был задержан 9 января 2017 года в аэропорту Амстердама после своей поездки в Донбасс, где он снимал документальный фильм о жизни в регионе и посетил место крушения рейса МН17. В прокуратуре Нидерландов заявили, что в его сумках, помимо обломков лайнера могут быть человеческие останки. В ведомстве заявили, что журналист отказался передать властям снимки и видеозаписи с места крушения.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Сбор и вывоз обломков Boeing 777 из Донецкой области

7 фотографий
Теги: Нидерланды, МН17, Стефан Бэк, Мишель Спеккерс
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