В Сербии задержали двоих подозреваемых в подготовке госпереворота в Черногории

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Двое граждан Сербии задержаны в городах Белград и Крагуевац по запросу, поданному Черногорией в Интерпол в связи с причастностью этих людей к попытке переворота в этой стране перед выборами осенью 2016 года, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, высокий суд города Крагуеваца поместил Предрага Богичевича под стражу в ожидании экстрадиции, а специальный суд Белграда ограничил передвижение Неманьи Ристича - он взят под домашний арест. РТС отмечает, что окончательное решение об экстрадиции этих людей в Черногорию примет министр юстиции Сербии.

Богичевич и Ристич подозреваются в организации криминальной группировки и покушении на террористическую деятельность перед парламентскими выборами в Черногории.

В начале декабря в рамках расследования попытки переворота Черногория подала запрос и на розыск двух граждан России. Всего черногорское правосудие расследует причастность к этим действиям 18 граждан Сербии и двух граждан России.

Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, готовившую заговор. По словам властей, группа была организована "русскими националистами".