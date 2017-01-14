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Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента намечена на 18 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уходящий президент США Барак Обама проведет в среду, 18 января, свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, сообщил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он также подтвердил информацию о том, что Обама пригласил своего преемника Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее о приглашении рассказал председатель инаугурационного комитета Том Баррак. Совместное чаепитие в день инаугурации - дань традиции: точно так же 20 января 2009 года президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш принимали Барака Обаму и его жену Мишель.

Теги: США, Барак Обама
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