Делегация Совета Федерации посетит Сирию и Иран весной

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетит Сирию в ходе весенней сессии и, возможно, встретится с местными парламентариями, заявил "Интерфаксу" глава комитета Виктор Озеров.

"У нас в плане есть посещение Сирии. Причем мы будем прорабатывать вопрос. Сегодня окончательно не решено: будем мы посещать только наших военнослужащих или залетим в Дамаск и встретимся с коллегами-сирийскими парламентариями", - сказал он.

"В процессе весенней сессии мы в Сирии обязательно побываем комитетом", - отметил сенатор.

Озеров рассказал, что делегация посетит российскую базу, посмотрит, что на ней изменилось и как идет ее развитие.

Он добавил, что в марте представители комитета посетят с официальным визитом Иран.

Сенатор рассказал, что комитет традиционно посещает российских военнослужащих в других странах.