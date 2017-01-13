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В сирийской оппозиции высказались за российскую сухопутную операцию в Сирии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Прибывшие в Москву представители сирийской оппозиции приветствовали бы проведение Россией сухопутной операции в Сирии, если это позволит установить мир.

"Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии, и мы готовы их принять, если придут установить мир в нашей стране", - заявил в пятницу журналистам бывший генерал вооруженных сил Сирии, прилетевший в Москву во главе делегации сирийской оппозиции Мустафа аль-Шейх, отвечая на вопрос о возможной сухопутной операции.

Он пояснил, что чеченские подразделения уже участвовали в различных операциях, в частности, освобождении Алеппо,

"Но я при этом убежден, что Россия - не захватчик", - подчеркнул он.

Теги: Сирия, Россия
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