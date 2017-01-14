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Трамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества стран

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации

Трамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества стран
Избранный президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. Об этом политик сказал в интервью, которое в пятницу публикует Wall Street Journal.

"Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" - заявил Трамп.

В то же время, будущий президент заявил, что не собирается отменять санкции "по крайне мере некоторое время" после своего вступления в должность.

Кроме того, Трамп сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они (власти РФ - ИФ) хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает", - сказал избранный президент США.

Теги: Дональд Трамп, США, Россия
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