Трамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества стран

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. Об этом политик сказал в интервью, которое в пятницу публикует Wall Street Journal.

"Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" - заявил Трамп.

В то же время, будущий президент заявил, что не собирается отменять санкции "по крайне мере некоторое время" после своего вступления в должность.

Кроме того, Трамп сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они (власти РФ - ИФ) хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает", - сказал избранный президент США.