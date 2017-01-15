Специалисты из Германии проинспектируют полк в Воронежской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Германские военные инспекторы в период с 16 по 19 января посетят 252 мотострелковый полк, дислоцированный в городе Богучар Воронежской области, сообщает Минобороны РФ.

"Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данном полку", - сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что посещение по оценке военного объекта пройдёт в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее Минобороны РФ информировало, что в Воронежской области обустраивается Третья мотострелковая дивизия со штабом в Богучаре. Обустройство будет полностью завершено в мае 2017 года.

По словам С.Рыжкова, инспекторам будет представлены "содержащий информацию о полке брифинг, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений полка".

В конце минувшего года Минобороны информировало, что в Богучаре уже построены быстровозводимый блочномодульный военный городок и ряд других военных и социальных объектов.