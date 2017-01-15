Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области

Инспекция в районе площадью 16 тыс. кв км пройдет с 16 по 19 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Украинским инспекторам разрешено посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области в период со 16 по 19 января текущего года, информирует в понедельник министерство обороны РФ.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", - сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, "определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров".

Украина, уточнил С.Рыжков, запросила РФ о проведении на её территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

"Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", - пояснил Рыжков.