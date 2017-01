Звезда Бродвея по требованию фанатов отказалась выступать на инаугурации Трампа

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Певица Дженнифер Холлидей, известная по своей роли в бродвейском мюзикле "Девушки мечты", за которую она получила премию "Тони", неожиданно отказалась выступать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press. При этом несколько дней назад исполнительница подтвердила намерение исполнить песню Hard Times Come Again No More.

Как утверждает сама Холлидей, передумать ее заставило мнение поклонников. По ее словам, решение отказаться она приняла в три часа ночи, после того как прочитала многочисленные сообщения фанатов в соцсетях, в том числе ее поклонников-геев. Представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали ее за планы выступать на церемонии, сочтя это поддержкой избранного президента США.

"Эти сообщения произвели на меня большое впечатление. Гей-сообщество всегда было большой частью моей жизни и моей карьеры. Без них не было бы Дженнифер Холлидей из "Девушек мечты". Мне нужно было услышать их и понять, почему для них это стало бы разочарованием", - сказала певица.

При этом она рассказала, что из-за планов исполнить песню стала получать оскорбления, в том числе расистские, и пожелания умереть. "Это моя вина, что я не следила за тем, какой сейчас политический климат в стране", - сказала Холлидей.

Как отмечает AP, Дональд Трамп не пользуется популярностью у большинства популярных исполнителей и голливудских актеров, в отличие от своего предшественника - на церемониях инаугурации Барака Обамы выступали Брюс Спрингстин, Бейонсе, Алиша Кис, U2 и другие.

Как ожидается, 20 января на церемонии вступления Трампа в должность выступят звезда Кантри Тоби Кит, рок-группа 3 Doors Down, выпускница одного из шоу талантов Джеки Иванко, которая исполнит государственный гимн. Также на инаугурации будет присутствовать лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" актер Джон Войт, который также является отцом Анджелины Джоли.

В команде Трампа заявляют, что их не волнует отсутствие топ-исполнителей, так как церемония должна быть посвящена простым людям, а не звездам.