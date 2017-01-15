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В Париже открылась конференция по палестино-израильскому урегулированию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Международная конференция по Ближнему Востоку открылась в воскресенье в Париже, на нее приехали представители почти 70 государств, сообщают французские СМИ.

В конференции примет участие, в частности, госсекретарь США Джон Керри, визит в Париж станет последним для него в этом качестве. Также на встречу приедет глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представители ООН и ЕС.

Вскоре ожидается выступление президента Франции Франсуа Олланда.

Как сообщалось, участники международной министерской конференции по ее итогам заявят, что решение, основанное на сосуществовании израильского и палестинского государств, это единственный путь к обеспечению мира в регионе.

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Согласно проекту итогового заявления, которое попало в распоряжении информационного агентства Associated Press, конференция призовет Израиль и Палестинскую национальную автономию "официально подтвердить приверженность решению, основанному на принципе двух государств". В проекте говорится, что "решение, достигнутое в результате переговоров и основанное на принципе двух государствах - Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности, это единственный путь к прочному миру".

В документе также говорится, что международное сообщество "не признает" изменение существовавших до 1967 года границ Израиля без согласования обеими сторонами.

Международная конференция проходит вскоре после принятия в конце прошлого года резолюции СБ ООН, осудившей поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. США, которые раньше ветировали подобные документы, в этот раз впервые воздержались в ходе голосования.

Участники конференции, по данным AP, как ожидается, подтвердят неприятие поселенческой деятельности Израиля.

Израиль отказался участвовать в парижской конференции, считая, что все это подстроено против него. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает попытки международного сообщества навязать решение, считая, что оно может быть найдено только в ходе прямых переговоров с палестинцами. Палестинцы не приглашены на форум, но поддержали французскую инициативу. Аббас посетит Францию в предстоящие недели в развитие решений конференции, отмечает агентство.

Французский дипломат сообщил AP на условиях анонимности, что парижская конференция не случайно проводится в преддверии предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, форум призван донести до нового президента США коллективный международный призыв к миру.

Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Теги: Франция, Париж, Израиль, Палестина
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