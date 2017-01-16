При крушении самолета в Киргизии погибли не менее 15 человек

Самолет упал на дачный поселок в районе аэропорта "Манас"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Как минимум 15 местных жителей дачного поселка в районе киргизского аэропорта "Манас" погибли из-за крушения грузового "Боинга-747", сообщил минздрав Киргизии.

Среди погибших девять взрослых и шесть детей. Также подтверждена гибель одного из членов экипажа "Боинга".

Самолет разбился около 7:00 понедельника (4:00 по московскому времени). На месте катастрофы начался сильный пожар. Предположительно он принадлежит компании Turkish Airlines.

На месте падения самолета находятся первый вице премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, главы МЧС и Минтранса, бригады "скорой помощи" и пожарные. Аэропорт "Манас" закрыт из-за крушения.