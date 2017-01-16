Более 10 частных домов разрушено из-за падения самолета в Киргизии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Не менее 10 частных домов разрушено в дачном поселке неподалеку от киргизского аэропорта "Манас" в районе падения грузового "Боинга-747" компании Turkish Airlines, сообщило в понедельник МЧС Киргизии.

Также сообщается о гибели более чем 20 человек. Ранее было известно о 16 погибших.

Турецкий грузовой самолет, выполнявший рейс Стамбул - Гонконг, разбился в районе аэропорта "Манас" около 7:00 понедельника (около 4:00 по московскому времени). Самолет упал на дачный поселок, что привело в многочисленным жертвам. По предварительной информации, на борту находились четыре члена экипажа. На момент написания текста подтверждена гибель одного из них.

На месте крушения работают сотрудники МЧС Киргизии. Они занимаются тушением пожара и поиском выживших. Сейчас им удалось локализовать возгорание.