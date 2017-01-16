Разбившийся в Киргизии "Боинг" упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы

Самолет упал на дачный поселок вблизи аэропорта, что привело к многочисленным жертвам

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Грузовой самолет Боинг-747 - 400 авиакомпании "Turkish Airlines" разбился при заходе на посадку в 1,5-2км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Министерстве транспорта и дорог Киргизии.

По словам собеседника агентства, экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе 4+1, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, на месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Собеседник агентства сказал, что предварительные причины крушения лайнера пока не известны. Вместе с тем источник "Интерфакса" в аэропорту "Манас" заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что при падении самолет еще несколько метров проехал по поселку "Дача", где живут люди. Источник в экстренных службах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что "число жертв может составить порядка 40 человек". На момент написания текста подтверждены 32 жертвы.