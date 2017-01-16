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МАК будет расследовать причины крушения "Боинга" под Бишкеком

Есть обновление от 09:41

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международный авиационный комитет (МАК) привлекут к расследованию причин крушения грузового "Боинга-747-400" компании Turkish Airlines, произошедшего под Бишкеком утром в понедельник, заявил журналистам председатель правительственной комиссии, первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", глава комиссии заявил, что "рассматриваются несколько версий крушения".

"По предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота", - сказал он.

По предварительным данным Минздрава Киргизии, 32 человека погибли, включая четырех членов экипажа грузового самолета, большинство погибших - жители поселка, на который рухнул самолет, который не долетел 1,5-2 км до взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь в аэропорту "Манас" сообщили "Интерфаксу", что "решение о возобновлении работы международного аэропорта Киргизии будет принято в понедельник после 16:00 (13:00 мск) после того, как пройдут соответствующие совещания по окончании первых спасательных работ на месте трагедии.

В настоящее время аэропорт "Манас" закрыт для приема и отправки воздушных судов.

Теги: Киргизия, МАК, Боинг, Turkish Airlines
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