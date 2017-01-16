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Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung

По версии следствия, при участии Ли Чжэ-Ёна компания Samsung перечислила около $36 млн структурам, связанным с арестованной подругой главы Южной Кореи

Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung
Вице-председатель Samsung Group Ли Чжэ-Ён
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Спецкомиссия прокуратуры Южной Кореи в понедельник 16 января выдала ордер на арест вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ-Ёна, сообщает агентство "Рёнхап".

Ему предъявлены обвинения в коррупции, присвоении средств и даче ложных показаний; расследование в отношении вице-председателя Samsung связано с делом против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой грозит импичмент.

Арест должен быть утвержден судом, судебные слушания по этому делу пройдут в среду 18 января.

Ли Чжэ-Ён является сыном председателя концерна Samsung Ли Гонхи и считается его будущим преемником и фактическим главой корпорации. Его обвинили в даче взяток общей суммой в 43 млрд вон (около $36 млн) подруге президента Цой Сун Силь, которая находится под стражей. По версии следствия, в обмен на взятку та способствовала тому, что государственный пенсионный фонд поддержал слияние двух компаний-подрядчиков Samsung.

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В августе 2015 года Samsung подписал контракт на $18,3 млн с базирующейся в Германии компанией, которая принадлежит Цой Сун Силь. По данным следователей, подруга президента тратила находящиеся на счетах компании миллионы на свою дочь и ее занятия верховой ездой.

Еще более $17 млн Samsung Group перечислила двум некоммерческим фондам, которые также связывают с Цой Сун Силь. Прокуроры рассматривают эти деньги - а это самая большая в истории сумма, перечисленная корпорацией на счета какой-либо организации, - как взятку.

Сам наследник концерна Samsung в ходе недавних парламентских слушаний категорически отверг все обвинения.

Расследование ведется в отношении еще трех топ-менеджеров Samsung, а также в отношении бывшего главы южнокорейского министерства здравоохранения, который в настоящее время руководит национальным пенсионным фондом страны.

Samsung Group ранее признала, что перечисляла крупные суммы в несколько фондов, но отвергает подозрения в том, что это связано с господдержкой слияния двух компаний-подрядчиков.

Теги: Южная Корея, Samsung
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