Киев собрался дополнить иск в Международный суд ООН к России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Украинская сторона собирается расширить свой иск в Международный суд ООН новыми фактами "нарушения Россией прав человека", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы передаем их (факты нарушения - ИФ) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин агентству "Интерфакс" в понедельник в Таллине.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за нарушения международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.