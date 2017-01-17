Сотрудник Amazon отправил британской еврейке привет "от дядюшки Адольфа"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудник компании Amazon в Великобритании уволен после того, как вложил в посылку, предназначенную для 30-летней еврейки, записку антисемитского содержания, сообщает в понедельник Daily Mail.

Женщина заказала игрушку для своей племянницы. Работник службы доставки снабдил посылку бумажкой с надписью "привет от дядюшки Адольфа". На этот шаг, его, по всей видимости, подтолкнула еврейская фамилия заказчицы, отмечает издание.

Женщина была настолько шокирована, что два дня не появлялась на работе. Она подала заявление в полицию, после чего посылку забрали на экспертизу. Возбуждено дело о преступлении, совершенном на почве ненависти.

Со своей стороны Amazon сообщил об увольнении сотрудника, однако его имени не назвал.