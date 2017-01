Тереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. Обобщение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с программной речью, в которой заявила, что Великобритания полностью выйдет из единого европейского рынка, так как даже частичное пребывание в нем будет противоречить с решением страны выйти из Евросоюза. Как передает BBC, премьер-министр пообещала настаивать на беспошлинной торговле с европейскими странами и предупредила ЕС, что, что попытки "наказать" Великобританию (за решение об отделении - ИФ) будут чреваты ответными мерами.

Тереза Мэй в своей речи объявила о поддержании особых отношений между Британией и Ирландией - в частности, торговли и свободы передвижения. С другой стороны, отметила премьер-министр, план подразумевает введение мер контроля иммиграции в Великобританиею из ЕС.

Британский премьер уверила, что не имеет намерения "подорвать" ЕС или единый рынок. Тем не менее, пригрозила она, "карательная" реакция на Brexit принесет "катастрофическое последствия для стран Европы".

"Совершенно ясно, что отсутствие договоренностей (по Brexit - ИФ) для Великобритании не лучше, чем плохие договоренности", — добавила она.

Реакция рынка

Об оглашении "жесткого" сценария Brexit СМИ сообщили за два дня доТерезы Мэй. В ожидании выступления курс британского фунта к доллару падал в понедельник ниже $1,20. На следующий день, 17 января, курс фунта стерлингов относительно доллара опустился до исторического минимума за последние 32 года: в ходе торгов его курс падал до $1,2018 - самой низкой отметки с апреля 1985 года.

Всего с момента референдума о Brexit в июне британская валюта подешевела на 19% к доллару.

Реакция политиков

Мэй заявила, что окончательный договор о Brexit должен утвердить парламент. Однако лейбористы уже высказались о "огромных опасностях" в планах премьер-министра. Лидер партии Джереми Корбин заявил, что премьер-министру все еще необходимо высказаться яснее о своих долгосрочных целях. "Мы не можем позволить Терезе Мэй использовать Brexit для превращения Великобританию в оффшор на краю Европы и обесценить экономику", — поделился он опасениями в твиттере.

We cannot let @Theresa_May use Brexit to turn Britain into a tax haven on the edge of Europe and create a bargain basement economy. #Brexit pic.twitter.com/QmKCtr0vtC — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 17 января 2017 г.

"Я думаю, что мы должны получить гарантии того, что останемся на рынке (ЕС - ИФ) - у нас есть британцы, работающие на этом рынке", — цитирует Корбина BBC. Он также предупредил о неясных отношениях с США после Brexit: "Все, о чем она (Мэй - ИФ) сказала, — это о гарантиях Дональда Трампа того, что мы будем первыми в очереди. В какой очереди — за договором защиты инвестора? Я не знаю, что она имела в виду".

Об интересах Трампа к странам, желающим покинуть ЕС, сообщил и американский посол в ЕС Энтони Гарднер. "Я был поражен, когда узнал о нескольких звонках администрации избранного президента США и странами ЕС. И больше всего новое руководство интересовало, какая страна следующей покинет Евросоюз. У будущей администрации есть ощущение, что 2017 год станет годом распада ЕС", - сказал Гарднер.

Первый министр шотландского правительства Никола Старджен назвала уход с единого рынка "экономической катастрофой". Она намекнула на второй референдум о независимости, заявив, что Шотландия, которая проголосовала против Brexit, должна иметь возможность выбирать будущее. "Шотландский парламент уже проголосовал — и подавляющим большинством защитил место Шотландии на едином рынке", — объявила она в твиттере.

Scottish Parliament has just voted - by a clear majority - for Scotland's place in the single market to be protected. pic.twitter.com/yQ6lujscZU — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 17 января 2017 г.

К европейским коллегам Тереза Мэй обратилась со словами: "Мы будем и впредь быть надежными партнерами, готовы союзники и близкими друзьями". Мишель Барнье, главный Brexit переговорщик Европейской комиссии, заявил о Brexit в твиттере: "Готовы, как только будет готова Великобритания. Одно уведомление (то есть применение статьи 50) может начать переговоры".

Ready as soon as UK is. Only notification can kick off negotiations. #Brexit — Michel Barnier (@MichelBarnier) 17 января 2017 г.

Как ожидается, Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта текущего года. Ранее в Лондоне также обсуждался "мягкий сценарий" разрыва. Он предполагал сохранение доступа к рынку. Однако в этом случае Великобритания должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну и трудоустройства.