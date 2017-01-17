Трамп на инаугурации присягнет сразу на двух Библиях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп во время церемонии инаугурации будет давать присягу сразу на двух Библиях, сообщают во вторник американские СМИ.

Одна из книг - это Библия, положа руку на которую 156 лет назад приносил присягу на своей первой инаугурации Авраам Линкольн. На ней же произносил свою президентскую клятву Барак Обама.

Вторая - это Библия, которую Дональд Трамп хранит с детства. Ее в 1955 году ему подарила его мать на окончание воскресной школы. Как сообщили организаторы инаугурации, две эти книги "имеют особе значение для семьи Трампа и для страны".