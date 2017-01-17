Уходящая администрация США отвергла обвинения в подрыве легитимности Трампа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уходящая администрация США не стремится подорвать легитимность избранного президента Дональда Трампа заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Как я неоднократно говорил, работающие в нашей разведке мужчины и женщины являются патриотами", - сказал он по вторник в ходе своего последнего брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Москвы о попытках дискредитировать Трампа с помощью компрометирующей информации, в частности, о его связях с проститутками,

Как подчеркнул Эрнест, у него нет сомнений в том, что предоставленная разведкой информация, которая касается того, что "Россия пыталась вмешаться в демократию США", является достоверной.

Он также отметил, что разведка США "не впервые говорит неприятные для России вещи".

Кроме того, по мнению Эрнеста, новой администрации США надо будет определиться, на чьей она стороне: разведывательного сообщества и членов Конгресса или же России и Wkileaks.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания по дискредитации избранного президента США свидетельствует о деградации политических элит в этой стране.

"Проституция - это безобразное социальное явление. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода и которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе - они хуже, чем проститутки, у них нет никаких моральных ограничений", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве во вторник.

Подобная ситуация, по мнению российского лидера, свидетельствует "о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе США". Однако Путин выразил надежду на то, что здравый смысл на Западе возобладает.